Популярна українська співачка, Мішель Андраде, похвалилася фігурою

Професія артиста зобов'язує мати добрий вигляд, пише Politeka.net. Саме тому зірки багато тренуються в спортзалах, а також намагаються правильно харчуватися.

Не виняток і молода зірка Мішель Андраде. Крім того, що вона займається спортом і правильно харчується, також вона приділяє особливу увагу хорошому сну.

Результати такої роботи над собою говорять самі за себе. У будь-якому вбранні ця красуня має гарний вигляд.

У своєму Instagram Мішель опублікувала фото, на якому постала в короткому топі, виблискуючи пружним животиком, а тонку талію підкреслили джинси на високій посадці. Також на красуні була коротка сорочка, що виглядало дуже стильно.

Артистка позувала на вулиці, підставляючи обличчя сонцю.

"У сорочці або без?❤ ️ ",- поцікавилася Мішель.

За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів. Мішель ніби посварила шанувальників, думки яких на питання розділилися.

"Без нічого можна???❤ ️ 😂 ", "Які гарні фотографії... Що за талановитий фотограф їх зробив?🤣🤣🤣", "Ваай, і так і так дуже круто 🔥❤️", "Завжди ідеальна😍🔥", "Красуня 😍, в сорочці краще 🔥", "У сорочці", "Ти у всьому красуня 😍😍🔥", "Дуже красива Мішель Андраде", "У всьому ідеальна найкрасивіша 💝💝💝💋💋💗💗💗😍😍😍", "Ну красуня і з сорочкою і без🔥", "У сорочці без топа, щоб шалена інтрига була", "Як ти прекрасна Мішель ..) .. ти мені снилася сьогодні ..) ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде вигуляла на морозі розкішну шубу, забувши про Штани: сміливе фото.

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