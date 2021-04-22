В Україні за 21 квітня зафіксовано 16 235 нових випадків

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він повідомив, що захворіли в тому числі 663 дитини і 319 медпрацівників.

За минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

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За словами чиновника, ймовірність переходу столиці з "червоної" карантинної зони в "жовту" дуже велика.

"Є велика надія, що до 30 Квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - каже Степанов.

Також міністр нагадав про карантинні правила, яких потрібно дотримуватися незважаючи на прийдешні свята.

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