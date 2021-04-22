В Україні за 21 квітня зафіксовано 16 235 нових випадків
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він повідомив, що захворіли в тому числі 663 дитини і 319 медпрацівників.
За минулу добу:
- госпіталізовано-3 904 людини;
- летальних випадків-470;
- одужало-18 831 людина;
За весь час пандемії в Україні:
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
"Холостяк" Заливако влаштував в душі незвичайні ігри з найскандальнішою фавориткою: "Буде, як з Дашкою Ульяновою..."
Полякова, показавши українцям обличчя після ботоксу, зірвалася на грубість: "І ти обколися"
Олег Винник і його "таємна дружина" не впоралися з силою почуттів на публіці: "Шалене кохання"
Винника запідозрили в романі з відомою співачкою-красунею: "Явно і відкрито проявляв свій інтерес"
- захворіло-1 990 353 людини;
- одужало - 1 533 303 людини;
- летальних випадків-41 266;
- проведено ПЛР-тестів-9 089 301.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.
Також ми писали, що в Києві можуть послабити карантин вже до кінця місяця.
З такою заявою виступив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За словами чиновника, ймовірність переходу столиці з "червоної" карантинної зони в "жовту" дуже велика.
"Є велика надія, що до 30 Квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - каже Степанов.
Також міністр нагадав про карантинні правила, яких потрібно дотримуватися незважаючи на прийдешні свята.
До слова про Католицький Великдень 2021: дата і все, що важливо знати про свято в умовах карантину.
Крім того Politeka писала, коли українці відзначатимуть Великдень у 2021 році, названо дати.
Також Politeka писала, що українцям розповіли про вихідні, які чекають країну у зв'язку зі святкуванням Великодня.