Тысячи украинских врачей во время пандемии решили не подвергать себя и своих близких опасности, и решили уволится

Так, например, в Харькове с начала карантина в связи с эпидемией коронавируса, уволились более 2 тысяч медиков.

Об этом 21 апреля на очередной сессии Харьковского городского совета сообщила заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан, передает "newsroom".

Она рассказала, что сейчас в клиниках не хватает терапевтов, анестезиологов, кардиологов, инфекционистов. Чтобы сформировать бригады для работы с пациентами, заболевшими COVID-19, необходимы также фельдшеры, лаборанты и медсестры.

В горздраве рассматривают возможность привлечь к работе интернов и выпускников медицинских вузов, но бюджетников нанять на такую работу не могут, а контрактники не хотят идти в коронавирусные бригады.

К слову, с начала этого года медики получили 40,4 миллиона гривен, которые им начислили в качестве 300% надбавки за работу с коронавирусными пациентами. В прошлом году выплаты составили более 75 миллионов гривен.

Кроме того, глава МОЗ Максим Степанов заявил, что после Пасхи ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал Степанов.