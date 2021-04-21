Тысячи украинских врачей во время пандемии решили не подвергать себя и своих близких опасности, и решили уволится
Так, например, в Харькове с начала карантина в связи с эпидемией коронавируса, уволились более 2 тысяч медиков.
Об этом 21 апреля на очередной сессии Харьковского городского совета сообщила заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан, передает "newsroom".
Она рассказала, что сейчас в клиниках не хватает терапевтов, анестезиологов, кардиологов, инфекционистов. Чтобы сформировать бригады для работы с пациентами, заболевшими COVID-19, необходимы также фельдшеры, лаборанты и медсестры.
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В горздраве рассматривают возможность привлечь к работе интернов и выпускников медицинских вузов, но бюджетников нанять на такую работу не могут, а контрактники не хотят идти в коронавирусные бригады.
К слову, с начала этого года медики получили 40,4 миллиона гривен, которые им начислили в качестве 300% надбавки за работу с коронавирусными пациентами. В прошлом году выплаты составили более 75 миллионов гривен.
Кроме того, глава МОЗ Максим Степанов заявил, что после Пасхи ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19
Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал Степанов.
К слову о Католической пасхе 2021: дата и все, что важно знать о празднике в условиях карантина.
Кроме того Politeka писала, когда украинцы будут отмечать Пасху в 2021 году, названы даты.
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