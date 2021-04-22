В Украине за 21 апреля зафиксировано 16 235 новых случаев ковида

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что заболели в том числе 663 ребенка и 319 медработников.

За минувшие сутки:

За все время пандемии в Украине:

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Также мы писали, что в Киеве могут ослабить карантин уже до конца месяца.

По словам чиновника, вероятность перехода столицы с "красной" карантинной зоны в "желтую" очень велика.

"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", - говорит Степанов.

Также министр напомнил о карантинных правилах, которых нужно придерживаться несмотря на грядущие праздники.

К слову о Католической пасхе 2021: дата и все, что важно знать о празднике в условиях карантина.

Кроме того Politeka писала, когда украинцы будут отмечать Пасху в 2021 году, названы даты.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали о выходных, которые ждут страну в связи с празднованием Пасхи.