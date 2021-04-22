В Украине за 21 апреля зафиксировано 16 235 новых случаев ковида
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он сообщил, что заболели в том числе 663 ребенка и 319 медработников.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 3 904 человека;
- летальных случаев - 470;
- выздоровело - 18 831 человек;
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- заболело - 1 990 353 человека;
- выздоровело - 1 533 303 человека;
- летальных исходов - 41 266;
- проведено ПЦР-тестов - 9 089 301.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.
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С таким заявлением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По словам чиновника, вероятность перехода столицы с "красной" карантинной зоны в "желтую" очень велика.
"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", - говорит Степанов.
Также министр напомнил о карантинных правилах, которых нужно придерживаться несмотря на грядущие праздники.
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