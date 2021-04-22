Міністр оборони РФ зробив заяву щодо військ біля кордонів України
Про це заявив Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на нараді в Криму, передає "ТАСС".
"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах", – сказав глава Міноборони РФ.
Шойгу поставив завдання генштабу і командувачем військами спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації.
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