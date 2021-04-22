Міністр оборони РФ зробив заяву щодо військ біля кордонів України

Про це заявив Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на нараді в Криму, передає "ТАСС".

"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах", – сказав глава Міноборони РФ.

Шойгу поставив завдання генштабу і командувачем військами спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації.

Раніше ми писали, що українські захисники заявили про повну готовність до атак ворога.

У прес-центрі штабу ООС повідомили, що генерал-полковник Микола Балан перевірив особовий склад Нацгвардії, їх морально-психологічне, інженерне та тилове забезпечення.

За виконання службових обов'язків, мужність, самовідданість і відвагу, захист суверенітету і територіальної цілісності України військових нагородили заохочувальними відзнаками.

"Військовослужбовці ЗСУ та Нацгвардії, поліція, прикордонники та рятувальники готові до ліквідації наслідків у зонах конфлікту і демонструють високий рівень підготовки", - заявив Балан.