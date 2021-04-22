Министр обороны РФ сделал заявление относиетельно войск возле границ Украины

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Крыму, передает "ТАСС".

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", – сказал глава Минобороны РФ.

Шойгу поставил задачу генштабу и командующим войсками спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

Ранее мы писали, что украинские защитники заявили о полной готовности к атакам врага.

В пресс-центре штаба ООС сообщили, что генерал-полковник Николай Балан проверил личный состав Нацгвардии, их морально-психологическое, инженерное и тыловое обеспечение.

За выполнение служебных обязанностей, мужество, самоотверженность и отвагу, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины военных наградили поощрительными отличиями.

"Военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, полиция, пограничники и спасатели готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта и демонстрируют высокий уровень подготовки", - заявил Балан.