Министр обороны РФ сделал заявление относиетельно войск возле границ Украины
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Крыму, передает "ТАСС".
"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", – сказал глава Минобороны РФ.
Шойгу поставил задачу генштабу и командующим войсками спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.
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