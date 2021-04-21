Украинцам рассказали, будет ли всплеск заболеваемости ковидом на Пасху

Соответствующий прогноз опубликовали на сайте НАН.

Так, в НАН прогнозируют, что после Пасхи в первых числах мая ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине будет составлять около 12 тысяч.

Ученые показали динамику изменения количества новых инфицированных, украинцев, которые выздоровели, и летальных исходов согласно с ежедневными отчетами Минздрава.

Ученые прогнозируют в Украине такие ежедневные показатели:

около 12 тысяч новых случаев инфицирования,

около 7 тысяч излечившихся пациентов,

почти 400 летальных случаев в день.

Важно отметить, что указанные данные основываются на предыдущих показателях и могут еще измениться.

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