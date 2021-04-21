Украинцам рассказали, будет ли всплеск заболеваемости ковидом на Пасху
Соответствующий прогноз опубликовали на сайте НАН.
Так, в НАН прогнозируют, что после Пасхи в первых числах мая ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине будет составлять около 12 тысяч.
Ученые показали динамику изменения количества новых инфицированных, украинцев, которые выздоровели, и летальных исходов согласно с ежедневными отчетами Минздрава.
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Ученые прогнозируют в Украине такие ежедневные показатели:
- около 12 тысяч новых случаев инфицирования,
- около 7 тысяч излечившихся пациентов,
- почти 400 летальных случаев в день.
Важно отметить, что указанные данные основываются на предыдущих показателях и могут еще измениться.
Также мы писали, что в Киеве могут ослабить карантин уже до конца месяца.
С таким заявлением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По словам чиновника, вероятность перехода столицы с "красной" карантинной зоны в "желтую" очень велика.
"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", - говорит Степанов.
Также министр напомнил о карантинных правилах, которых нужно придерживаться несмотря на грядущие праздники.
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Кроме того Politeka писала, когда украинцы будут отмечать Пасху в 2021 году, названы даты.
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