Гривня подорожчала стосовно долара, на фоні повідомлення про відведення військ РФ від кордонів України

Як передає Politeka.net, про це свідчать дані на порталі Investing.com.

Так, українська валюта, станом на ранок четверга, 22 квітня, за даними НБУ, становила 28,05 гривень за одиницю валюти.

Тепер один Долар можна придбати за 27,9 гривні.

Нагадаємо, Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про відведення військ від українського кордону.



За його словами, цілі раптової перевірки Збройних сил досягнуті повністю, тому заходи в південних і західних округах завершуються. Військових відсьогодні повертають у пункти постійної дислокації.

Додамо, що нещодавно Нацбанк України провів опитування серед керівників українських підприємств.

Виявилося, що бізнес готується до курсу долара в розмірі 29,15 гривні за одиницю. Це означає, що все ще актуально зберігати заощадження в доларах.

Нагадаємо, долар і євро відкинули гривню назад з самого початку тижня: НБУ розкрив новий курс валют.

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