На Прикарпатті розшукують 13-річну дівчинку

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінки Національної поліції Івано-Франківської області.

Про зникнення Сенюк Іванни Олександрівни, 2007 року народження, повідомила її мати. За її словами, дівчинка пішла з дому в ліцей і досі не повернулася.

Її пошуки тривають з 19 квітня.

Прикмети дівчинки: зріст 164 см, худорлявої статури, очі блакитного кольору, довге світле волосся.

Іванна була одягнена в куртку чорного кольору, чорні штани.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітньої, просимо негайно телефонувати за телефонами (0342) 79-03-23, 0980155424 або на лінію "102".

Раніше ми повідомляли, що в Київській області вдалося знайти дворічну дитину.

Про зникнення маленького Богдана стало відомо 14 квітня. До чергової частини відділення поліції надійшло повідомлення про те, з двору зник малолітня дитина.

Мати Богдана помітила відсутність сина близько 16.00 і відтоді намагалася знайти хлопчика власними силами, проте так і не відшукала дитину і звернулася до поліції.

До пошуків хлопчика було залучено понад 200 осіб і навіть вертоліт.

Нагадаємо, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.

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