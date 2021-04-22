На Прикарпатті розшукують 13-річну дівчинку
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінки Національної поліції Івано-Франківської області.
Про зникнення Сенюк Іванни Олександрівни, 2007 року народження, повідомила її мати. За її словами, дівчинка пішла з дому в ліцей і досі не повернулася.
Її пошуки тривають з 19 квітня.
Прикмети дівчинки: зріст 164 см, худорлявої статури, очі блакитного кольору, довге світле волосся.
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Іванна була одягнена в куртку чорного кольору, чорні штани.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітньої, просимо негайно телефонувати за телефонами (0342) 79-03-23, 0980155424 або на лінію "102".
Раніше ми повідомляли, що в Київській області вдалося знайти дворічну дитину.
Про зникнення маленького Богдана стало відомо 14 квітня. До чергової частини відділення поліції надійшло повідомлення про те, з двору зник малолітня дитина.
Мати Богдана помітила відсутність сина близько 16.00 і відтоді намагалася знайти хлопчика власними силами, проте так і не відшукала дитину і звернулася до поліції.
До пошуків хлопчика було залучено понад 200 осіб і навіть вертоліт.
Нагадаємо, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.
Як повідомляла Politeka, у столиці накрили торговців фальшивими документами.
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