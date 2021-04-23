Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі з яскравим макіяжем виглядала дуже стильно

Популярна актриса почала зніматися і як актриса, і як модель. Завдяки епатажній зовнішності і привабливим рисам обличчя Джолі стала досить швидко затребуваною зіркою, тому була змушена ретельно стежити за собою через постійні зміни образу.

На архівному фото Джолі, представленому на фан-акаунті в Instagram, добре видно, як виглядає зірка при вдалому ракурсі і освітленні. При цьому акуратний макіяж з акцентом на пухкі губи не здається занадто насиченим. Джолі досить звернути увагу на себе і сотні компліментів не змусять себе чекати.

У той час як багато хто стверджує, що зовнішність актриси – справа рук пластичних хірургів, Джолі раніше навіть вирішила розвінчати ці міфи. Зірка завжди підкреслювала, що старіти не боїться, але з юних років вона дійсно дивиться за шкірою.

Актриса використовує санскрін, м'який миючий засіб, продукти з антиоксидантами, оксикислотами і натуральними компонентами. Їй не потрібні скраби і засоби, в складі яких є багато хімічних речовин.

"Сонячна красуня; я закохуюся; мені здається, що таким поглядом підпорядковують; справжня висока краса; це божевілля якесь, бути настільки привабливою; Привіт, ти дуже красива; зручно напевно бути такою красунею; унікальна Діва😍; вона настільки прекрасна, настільки чудова🙏 💙; хочу таке обличчя»,-пишуть в мережі.

Як можна помітити, Джолі досить макіяжу з накладними віями, акуратно підведених губ і вдалого тону, щоб виглядати вельми розкішно, причому заховати природну красу їй не вдається. Завдяки акуратним рисам обличчя Анджеліна виглядає дуже спокусливо, в той час як підлітком Джолі була переконана, що вона виглядає зовсім не привабливо, тому комплексувала і навіть почала фанатично худнути.

Зараз зірка вже не бореться з такими комплексами, але і уникати старості не поспішає. За словами зірки, вона не хоче робити сильних змін у зовнішності.