Неадекватний чоловік увірвався в популярний супермаркет і почав трощити сокирою все на своєму шляху

У Маріуполі на просп. Нахімова, 106 чоловік, прихопивши з собою "знімальну групу", влаштував погром. Причиною божевільного вчинку чоловіка стало нібито те, що його дружину відмовилися обслуговувати через відсутність маски.

Деякі ЗМІ пишуть, що чоловік "озвірів" через те, що його дружину нібито вдарили через відсутність маски.

У Нацполіції оперативно встановили особу правопорушника -ним виявився 35-річний місцевий житель. Поліція вирушила до нього додому, чоловіка затримали, в будинку проведено обшук.

Підозрюваному інкримінують "хуліганство", йому загрожує термін від 3 до 7 років.

"Тепер за все заплатить. А каси дорого коштують", " дружину образили так кривдникові в е * * о а каси причому?Хоча корисна дія щоб менше хамства було!", "А там же могли бути і діти, перелякатися. Важко маску на е * * о надіти. В витрата його", " Убл * * ка в тюрму! там нехай без маски ходить", " вдарив дружину? Розбирайся з тим хто вдарив. Причому тут магазин? Хоча, питання риторичне. Д * * Іл! Присяде тепер років на п'ять", - пишуть українці в мережі.

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