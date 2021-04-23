Вербна неділя в 2021 році не порадує українеців гарною погодою

У центральних областях та на сході можливі незначні дощі, на півдні України - без опадів, написала синоптик Наталка Діденко у Фейсбук.

"З усіх вихідних найкомфортнішою буде погода на сході України в неділю - сонячно і тепло, до +12 +14 градусів. Також тепло буде в південній частині - до + 13 + 15 градусів. А ось Захід, Північ, значна частина центральних областей потраплять в холодну повітряну масу, вдень всього +7 + 12градусів", - повідомляє синоптик.

У суботу-неділю, за винятком Південної частини, вночі велика ймовірність заморозків.

В українській столиці вранці 24 квітня можливий мокрий сніг. На вихідних переважатиме холодна погода з ймовірними нічними заморозками.

Вдень очікується + 7 + 9 градусів.

"Потепління почнеться з найближчої середи!",- порадувала Діденко.

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