У бойовиків "ДНР" під окупованим Донецьком сталася НП

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови Комітету Верховної Ради з безпеки Юрій Мисягін.

На військовій базі бойовиків була знищена військова техніка.

Юрій зазначив, що, за словами терориста Гіркіна, техніка була знищена українським дроном.

"Як виявилося, там крім переможеної техніки повністю згорів зенітний ракетний комплекс "Оса"... Що там насправді вони робили, невідомо. Відзначали свято, або може сумували від того, що ДНР не покликали в обійми РФ, як вони сподівалися, але " ОСА "згоріла і інша техніка пошкоджена", - написав Юрій Мисягін.

Крім того ми писали, що президент України підписав закон, який передбачає новий вид військової служби.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Закон вводить новий вид військової служби-військова служба за призовом осіб з числа резервістів в особливий період.

У цей період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві або зараховані до військового оперативного резерву.

На резервістів будуть поширюватися ті ж трудові, соціально-правові та освітні гарантії, передбачені для мобілізованих громадян.

Закон вводить кримінальну відповідальність за ухилення від призову.

Нагадаємо, що військових з важкою технікою стягнули на кордон в одній області, відео.

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