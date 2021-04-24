Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи, вразила шанувальників наповал

Артистка зіграла багато ролей в кіно і театрі, проте одна героїня Кравченко особливо сподобалася шанувальникам - Валюха з серіалу "Свати", пише Politeka.net. Користувачі мережі стали пильніше стежити за життям і творчістю актриси, публікуючи різні фото у фан-сторінках.

Так, в одному з таких акаунтів з'явилося фото "Валюхи" в рожевому жакеті, а на голові у неї була химерна шапка яскравого кольору.

"Театральна діяльність! 😍 ❤ ️ ",- написали автори поста.

За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Справжня👏👏👏👏🔥", "👏👏👏🙌🙌🙌🙌🌹🌹🌹🌹🌹Ви так природно виглядаєте у фільмах і на сцені театру. 🔥Людина з народу... Браво👏 👏 👏", " капелюх -🤣"," красуня", " наша народна і улюблена!", "Чудова", "коли вона до нас приїде в Брянськ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Тетяна Кравченко з 2008 року почала зніматися в серіалі "Свати", що розповідає про батьків, їхніх дітей і онуків.

На цей час очікується вже сьомий сезон телесеріалу, однак, коли він вийде невідомо, адже зйомки доводилося відкладати з різних причин, в тому числі через пандемію.

До слова, у 2015 році Тетяні Кравченко був заборонений в'їзд в Україну, де знімався серіал. Відомо, що актриса підтримала приєднання Криму до Російської Федерації й так звані Донецьку і Луганську народні республіки.

Нагадаємо, що Валюха зі " Сватів "несподівано облила брудом власного чоловіка, Добронравов не витримав:" Ну, ти не захоплюйся...".

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