Співачка Таїсія Повалій похвалилася виглядом в оригінальній червоній сукні

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка Таїсія Повалій, яка свого часу втекла до Росії і більше не виступає на батьківщині, показала нове фото на своїй сторінці в Instagram.

Повалій позувала в довгій червоній сукні-балахоні.

"А ноги то від вух", - кокетливо підписала знімок артистка.

Фото активно коментують користувачі Мережі.

"Давньогрецька Богиня! Наша Таїс! 🔥 🔥 🔥 Статуетка! Браво», «шикарна", " прекрасні як весна!!! 🌸🌼❤. Більше фото викладайте собі красивою 😍))) гарного вам дня і настрою, дорога Тая», «найчарівніша», «Моя богиня. Я вас обожнюю", "заради таких жінок як ви хочеться гори звернути" « " шановна Таїсія, як ви прекрасні, я вас дуже люблю, як співачку, ви для мене еталон жіночої краси, таланту і приголомшливої енергетики! Щастя вам бажаю Від щирого серця", - пишуть в коментарях.

Раніше Таїсія ніжно привітала чоловіка Ігорю Ліхуту з його народження.

"Дорогий Ігоре Леонідовичу! Вам сьогодні 60 (сподіваюся ви не приховуєте свій вік). Ви неймовірно талановита, значима і шанована людина, майстер своєї справи! Бажаю вам величезного натхнення на нові і нові звершення! Це була офіційна частина привітання, впевнена, мої підписники її продовжать. Всі головні слова скажемо сьогодні особисто! Ігореш, З Днем народження, дорогий! Ми тебе любимо!",- написала Повалій.

Нагадаємо, Повалій з безглуздим макіяжем вирушила за покупками в Києві:"потрібно менше їсти, більше рухатися".

Як повідомляла Politeka, Повалій з молодим продюсером заінтригувала новиною про новий етап в житті: "очманіти!".

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