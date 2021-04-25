Відомий хореограф, зірка "Танців з зірками" і учасниця шоу "Маска" Олена Шоптенко показала несподівані кадри зйомок

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram відомий хореограф написала, що знімає відосики і показала безлад в "гримерці".

Трошки знімаємо сьогодні. Ось, відосики знімаємо!",- прокоментувала Олена.

Дівчина позує в спортивному топі і трико. Її волосся зачесане назад на обличчі непомітний макіяж, що підкреслює очі танцівниці.

У кімнаті, де знаходиться обладнання розкидані речі, мабуть народу знімається у Олени досить багато.

Відомо, що Олена в 2018 році народила синочка, Олексія, від бізнесмена, Олексія Іванова. Раніше зірка зізналася, що після пологів виснажливо тренувалася для проекту "Танці з зірками", в результаті це позначилося на її здоров'ї.

Останнім часом Олена постійно "світитися" в шоу-проектах, на телебаченні і влаштовувати цікаві колаборації з зірками. Відомо, що вона бере уроки хіп-хопу разом з Юлією Саніною. Також вона світилася на зйомках разом з Мішель Андраде.

Раніше ми писали, що Олена часто публікує відео з переодяганнями, так вона опублікувала відео, на якому приміряла безліч різних суконь, почавши танцювати і міняти вбрання по всій квартирі. У якийсь момент дівчина застрибнула на стіл, де встигла змінити три наряди і танцю. Відео вийшло дуже запальним і цікавим.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" домагалися прямо в метро, подробиці НП: "боялася щось сказати..."

Як повідомляла Politeka, Шоптенко з "Танців з зірками" зі сльозами на очах розповіла про трагедію в родині: "це був пекельний період»

Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" забула про макіяж і зачіску, благаючи про допомогу на кухні: "ви як робите?"