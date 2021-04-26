Відома українська співачка Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", показала себе, пустившись у танок

Як пише Politeka.net, Віра Кекелія є однією з чотирьох співачок "Жіночого кварталу". Красуня нещодавно народила первістка, але вже повернулася на сцену, радуючи українців своєю творчістю. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де підігріває до себе інтерес.

На кадрах Віра позувала в прозорій блузі і штанях. Дівчина стояла біля актора Богдана Юсипчука. Красуня пустилася в танок, радіючи життю.

"Вона завжди себе так веде, не тільки по суботах", - сказав голос в кадрі.

"Здогадалися, що за тренд в Реверсі?",- написала Віра під публікацією в Тікток, де і опублікувала відео розваг.

Ми писали, що відома українська співачка і зірка "жіночого кварталу" Віра Кекелія вразила новою сміливою фотосесією.

Віра Кекелія на своїй сторінці в Instagram розмістила цілу серію кольорових і чорно-білих портретних фото, зроблених її колегою-співачкою з "жіночого кварталу" і талановитим фотографом Мартою Адамчук.

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