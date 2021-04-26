Астролог Василиса Володіна назвала знаки зодіаку, яких чекає удача

За словами фахівця, в період Вербного тижня доля буде благоволити чотирьом представникам зодіакального кола, передає Slovofraza.

Овен

Народжених під цим сузір'ям раз у раз будуть переслідувати різні проблеми, але астролог радить не сумувати. За її словами, впорається з усім вам допоможе спокій. Володіна радить Овнам не піддаватися імпульсивності.

Близнюки



Народжені під цим сузір'ям можуть отримати все і відразу. Володіна запевняє, що Близнюкам буде під силу оговтатися від невдач швидше за інших знаків Зодіаку. У період з 26 квітня по 2 травня можна діяти за натхненням. Інтуїція Близнюків точно їх не підведе.

Рак



Представникам цього знака Зодіаку астролог рекомендує уникати спілкування з негативними людьми. Вам потрібно прагнути до гармонії, порядку і спокою. Тільки в такому випадку їм вдасться залишитися на плаву. Наприкінці цього тижня їм варто зайнятися перезавантаженням свідомості.

Лев

Леви тільки з п'ятниці стануть щасливими і продуктивними. Астролог не виключає, що в кінці тижня зможуть здійснитися деякі їхні заповітні мрії. Володіна запевняє, що саме зараз ви повинні йти до своєї мети і не опускати руки. Якщо хочеться досягти успіху в чомусь, потрібно йти до цього не поспішаючи.



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