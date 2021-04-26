Телеведучий Григорій Решетник поділився милим фото з трьома синами на відпочинку на райських Мальдівах.

Незмінний український телеведучий Григорій Решетник, який веде проект "Холостяк" і вів "Холостячку" на телеканалі СТБ, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, нещодавно Григорій показав у своєму мікроблозі чарівне фото, на якому купається з трьома синами в басейні під час відпочинку на Мальдівах.

На новому фото щасливий чоловік розважається зі своїми малюками в басейні на тлі вілли. Григорій з трьома синами прохолоджуються у воді, поки мама їх фотографує. Всі четверо мокрі і задоволені, а наймолодший на руках у телеведучого.

У підписі до кадру Решетник зазначив, що саме його троє синів є його найкращими друзями.

"My best friends", - написав Григорій англійською, що в перекладі означає"Кращі друзі".

Користувачі тут же почали активно обговорювати його нове фото, засинаючи компліментами в коментарях до публікації.

"Ви круті !😍 🔥Гарного відпочинку", " які гарненькі🤗 😊"," яке тепле і красиве фото"," мужики🔥 🔥 🔥"," яка краса"," дуже красиве фото", - пишуть фанати.

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