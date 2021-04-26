В Україні можуть продовжити навчальний рік на літніх канікулах
Такі рекомендації Міністерство освіти може дати районним департаментам, оскільки учні повинні навчатися в школі не менше 175 днів.
Вже на місцях буде прийматися рішення, чи продовжувати навчальний рік влітку. Уроки в такому випадку можуть проходити у формі екскурсій, індивідуальних консультацій або групових занять.
У коментарі "Обозревателю" освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що в правовому сенсі немає підстав продовжувати навчальний рік, але через карантин в навчальному процесі з'явилася проблема з якістю освіти.
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"Наступне завдання перед освітою - це зрозуміти, що відбувається, проаналізувати новий досвід і планувати, як ми будемо компенсувати цей розрив і втрати під час пандемії", – зазначив Горбачов.
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