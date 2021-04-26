З моменту трагедії в Чорнобилі пройшло вже 35 років...

Ліквідатор Чорнобильської катастрофи розповів про пережите

Як передає Politeka.net, штурман одного з вертольотів, який у 1986 літав над ЧАЕС поділився спогадами в коментарі "Фактам" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



З моменту трагедії в Чорнобилі пройшло вже 35 років, але штурман вертольота МІ-6 Андрій Мицько запам'ятав те, що відбувається на все життя.

За його словами, в ту ніч їх підняли по тривозі.

"Ми зрозуміли, що будемо щось кидати. Мало того, нам сказали, що ви ненадовго - дня на 3. Ми там пробули 22 дні. Літали на реактор. Кидали свинець, звичайний мисливський дріб", - поділився пілот.

Також він зазначив, що до них тільки з часом прийшло розуміння все серйозність аварії на четвертому енергоблоці.

"Ми розуміли, що це небезпечно, але на той момент це відходило на другий план, адже ми розуміли, що за нами рідні, близькі і Україна. Треба було виконувати завдання, яке стояло. Це потім ми дізналися наскільки це було серйозно. І що Білорусь постраждала. Вся Європа", - поділився ліквідатор.

За словами штурмана, з захисту від радіації у них були тільки респіратори і портативний дозиметр.

"Респіратори були звичайні, зелененькі. Крім них у нас ніякого захисту не було. Ми літали у своїй льотній формі", - розповів ліквідатор.

Нагадаємо, вартість обіду на Чорнобильській АЕС вразила українців:»такого не може бути".

Як повідомляла Politeka, розмову диспетчерів в страшну ніч вибуху на ЧАЕС опублікували в мережі.

Також Politeka писала, що вчені виявили нову небезпеку для людства:»другий Чорнобиль".