Хореограф Влад Яма поділився відео, показавши смакоту, приготовлену красунею-дружиною Ліліаною.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма, який в недавньому інтерв'ю зізнався, що свого часу вони з нинішньою дружиною Ліліаною розлучалися, порадував шанувальників новим відео кулінарних шедеврів своєї коханої дружини на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Хореограф вирішив в черговий раз похвалитися шанувальникам своєю дружиною, яка не тільки красива і розумна, а ще й дуже смачно готує.

Як видно, на новому Stories в Instagram, яке було зроблено в обідню годину, парочка разом з сином збираються смачно пообідати рибою приготовленою на грилі і салатами з ікрою і соусом. Останнім часом Влад часто знімає свою їжу на відео і ділиться цим з передплатниками.

"Буває ж коли дружина красива, розумна та ще й готує круто", - коментує Влад Яма Stories дружини, прицмокуючи улюблену за смакоту на столі.

У підписі до відео Яма ніжно написав:"як же мені пощастило з дружиною". Користувачі не змогли поділитися коментарями до публікації, хіба що відправили Іл особисто Владу ямі.

Вчора Влад Яма Замовляв собі на обід традиційне японське блюдо на основі риса і морепродуктів - суші і теж знімав на відео своє правильне харчування.

Нагадавши, Яма з " Танців з зірками "зворушив українок кадром з красунею-дружиною, про таке мріє кожна:"Два ангели".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з " Танців з зірками "розповів, як" кайфанув "з красунею-дружиною:" завдяки коханій...".

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