Відома співачка Злата Огневич показала ефектне вбрання, яким надихнула світову зірку

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою і навіть була учасницею "Євробачення", де посіла третє місце. Красуня активно веде Instagram, де підігріває інтерес до своєї творчості.

злата огневич

Цього разу Злата згадала, яку сукню одягала на церемонію M1 MUSIC AWARDS в 2019. Як виявилося, досить схожий наряд вибрала Аманда Сейфрід для червоної доріжки Оскара.

"Образ Аманди Сейфрід один з найяскравіших на червоній доріжці Oscar 2021. Він нагадав мені моє плаття на церемонії M1 MUSIC AWARDS в 2019.

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Була рада надихнути Аманду.

Ех, ще жодного разу в житті я не була така близька до Оскара", - написала Злата під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Злата, топ", " Ого! Дійсно неймовірно схожі", "ти богиня", "схожі, але у Злати плаття і образ в мільйон разів красивіше", "взагалі не схожі образи, ні макіяж, ні зачіска, навіть фасон сукні різний, що тут схожого не розумію", " Вау, тепер теж собі таке хочу, Злата де таке плаття купували ?)".

Нагадаємо, переможниця шоу" Маска " Злата Огневич вразила готовністю до літа, надівши купальник

А ще Politeka писала, що Огневич дотепно відповіла українцям, незадоволеним її перемогою на шоу "Маска"

Також Politeka повідомляла, як виглядала переможниця шоу" Маска " вісім років тому