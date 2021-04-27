Відома співачка Злата Огневич показала ефектне вбрання, яким надихнула світову зірку

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою і навіть була учасницею "Євробачення", де посіла третє місце. Красуня активно веде Instagram, де підігріває інтерес до своєї творчості.

Цього разу Злата згадала, яку сукню одягала на церемонію M1 MUSIC AWARDS в 2019. Як виявилося, досить схожий наряд вибрала Аманда Сейфрід для червоної доріжки Оскара.

"Образ Аманди Сейфрід один з найяскравіших на червоній доріжці Oscar 2021. Він нагадав мені моє плаття на церемонії M1 MUSIC AWARDS в 2019.

Збіг? Не думаю!

Була рада надихнути Аманду.

Ех, ще жодного разу в житті я не була така близька до Оскара", - написала Злата під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Злата, топ", " Ого! Дійсно неймовірно схожі", "ти богиня", "схожі, але у Злати плаття і образ в мільйон разів красивіше", "взагалі не схожі образи, ні макіяж, ні зачіска, навіть фасон сукні різний, що тут схожого не розумію", " Вау, тепер теж собі таке хочу, Злата де таке плаття купували ?)".

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