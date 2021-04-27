Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе на прогулянці по Лондону

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко хоч і народилася в Бердянську, але живе давно в Європі. Красуня встигла побудувати кар'єру популярної актриси, хоча починала моделлю. Зараз дівчина веде активно Instagram, де публікує цікаві образи.

Цього разу Ольга опублікувала фото, де гуляє Лондоном. Красуня зайшла в літній заклад, який розташований на одній з будівель мегаполісу. Ольга була в штанях і білій футболці, а зверху накинула шубку.

"Ковток свіжого повітря", - написала Ольга.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так здорово, що ти з нами", "добре виглядаєш", " ти приголомшливо виглядаєш! Радий бачити недавнє фото", "Ух ти, твоя Instagram-леді дуже нудна, коли ти не відповідаєш ні на які коментарі", "Божественно ... завжди такий милий", " найкрасивіша, без сумнівів ... для мене унікальна".

Ми писали, що популярна модель і актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, постала в гарячому образі.

Цього разу Ольга вирішила згадати свою роль у фільмі "Людина листопада" з Пірсом Броснаном.

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