Співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників яскравими кадрами з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і актриса Аліна Гросу деякий час тому розлучилася з чоловіком Олександром Комковим. Однак, через короткий час здивувала фанатів відносинами з новим коханим – героєм власних кліпів Романом Полянським. У своїх соцмережах красуня часто ділиться загальними фото і відео з хлопцем, а також демонструє яскраві зміни образів, з якими останнім часом багато експериментує.

Так, цього разу зіркова красуня поділилася новою фотосесією, на якій постала в незвичайному образі, і це після експериментів з афрокосичками. На нових знімках Аліна з'явилася в довгому сріблястому пальто цікавого фасону, під яким видно таку ж блискучу сріблясту кофтинку. Цей наряд красиво підкреслив ідеальну фігуру і спокусливі вигини тіла зірки. Волосся Аліни тут укладені в хитромудру акуратну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Гросу запитала поради у шанувальників. "Як ви вважаєте, яка зачіска і колір волосся мені найбільше підійдуть? Хочу розплести коси і знову щось спробувати", а також запропонувала фанатам вибрати, яке з фото їм подобається більше. Користувачі тут же почали активно обговорювати нові знімки артистки, засинаючи її компліментами в коментарях публікації.