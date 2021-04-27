Співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників яскравими кадрами з нової фотосесії
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і актриса Аліна Гросу деякий час тому розлучилася з чоловіком Олександром Комковим. Однак, через короткий час здивувала фанатів відносинами з новим коханим – героєм власних кліпів Романом Полянським. У своїх соцмережах красуня часто ділиться загальними фото і відео з хлопцем, а також демонструє яскраві зміни образів, з якими останнім часом багато експериментує.
Так, цього разу зіркова красуня поділилася новою фотосесією, на якій постала в незвичайному образі, і це після експериментів з афрокосичками. На нових знімках Аліна з'явилася в довгому сріблястому пальто цікавого фасону, під яким видно таку ж блискучу сріблясту кофтинку. Цей наряд красиво підкреслив ідеальну фігуру і спокусливі вигини тіла зірки. Волосся Аліни тут укладені в хитромудру акуратну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Гросу запитала поради у шанувальників. "Як ви вважаєте, яка зачіска і колір волосся мені найбільше підійдуть? Хочу розплести коси і знову щось спробувати", а також запропонувала фанатам вибрати, яке з фото їм подобається більше. Користувачі тут же почали активно обговорювати нові знімки артистки, засинаючи її компліментами в коментарях публікації.
72-річна Алла Пугачова вразила зухвалим вирізом, Примадонну не впізнають: "Ще так молодо виглядає"
Дантес несподівано розкрив важливу роль Олега Винника в його шлюбі з Дорофєєвою: "Спасибі тобі"
Кароль на світському рауті спровокувала чутки про свій роман: "А нашого Дана Тіна запросила?"
Леся Нікітюк зробила екскурсію по квартирі батьків, де виросла: "За що я ненавиділа цю..."
Після "атаки заморозків" - спека: синоптик приголомшив прогнозом погоди після Великодня
Нагадаємо, Розведена Гросу сунула своє декольте з пишними трояндами під ніс відомому співакові: "жах. Красива дівчина і...".
Як повідомляла Politeka, Каменських, Гросу і подруга Макса Барських розохотили формами в безсоромних декольте, у кого більше: "Чумачеча весна".
Також Politeka, Аліна Гросу здивувала різкими змінами в характері, збентеживши навіть рідних: "Огидні, жорстокі...".