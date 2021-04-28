Відома українська співачка Оля Полякова показала, як насолоджується відпочинком в умілих руках косметологів і масажистів

Полякова дбайливо ставиться до своєї зовнішності, тому регулярні візити до косметолога – невід'ємна частина її життя. Також зірка не відмовляється і від хорошого масажу. Цього разу в розділі Сторі артистка покрасувалася в простому вигляді на спеціальній кушетці.

Лежачи перед камерою і прикрившись рушником, зірка прикрила очі від задоволення і дозволила відразу двом дівчатам позалицятися за собою:

"Мої дівчатка наді мною трудяться", - підписала ролик Полякова, яка насолоджується уходовыми процедурами.

Варто відзначити, також Полякова велика прихильниця апаратних процедур, зокрема RF-ліфтингу.

Як відомо, зірка таже активно коліт собі ботокс через активну міміку. щоб уникнути глибоких заломів і зморшок в ранньому віці, артистка колола собі ботокс з 25 років. Оскільки у неї дуже активна міміка, зірка намагається уникнути ранніх зморшок через це.

І також, судячи з останніх сторі, зірка любить різні косметичні процедури, тому своїх косметологів і масажистів вона відвідує досить часто.

Не так давно зірка також показала, з чого складається її б'юті-ритуал, в якій послідовності вона завдає свої улюблені продукти. Домашній пілінг і відновлювальна маска дарують шкірі здоровий вигляд, проте оцінили цей етап далеко не всі:

"Масочка 475грн. Так звичайно, дуууже не дорога😂; Так приємно, що артистка, не боїться показувати себе справжню, без фільтра! 👌 🏻 ; Чет постаріла Полякова різко, за останні місяці...; Менше процедур,а то щось страшнувато стало на тебе дивитися, Олька); Олічка, Ви красуня!!!Дякую за той б'юті урок❤️; Нам так не жити!475грн. Це багато. Жаль».

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