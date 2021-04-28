На Хмельниччині 14-річний хлопчик повернувся до батьків
Як передає Politeka.net, подробиці пошуків повідомили у прес-службі ювенальної превенції поліції Хмельницької області у Facebook.
Про зникнення 14-річного Миколи стало відомо 24 квітня.
Як виявилося, хлопчик подолав понад 260 кілометрів, щоб перевірити, чи зможе він жити без сім'ї.
На це у нього пішло три доби. Для пошуків колі був задіяний весь особовий склад поліції кількох районів області.
Вночі 26 квітня у відділення поліції зателефонувала мама хлопчика і повідомила, що Микола сам повернувся додому.
"Брудний, голодний і стомлений мандрівник, набравшись вражень від подорожі, зрозумів як непросто вижити дитині самостійно. На питання: "чому втік?"відповідає, що хотів пройти випробування зможе прожити без сім'ї, і зрозумів, що не може", - йдеться в повідомленні.
Тепер його батьки будуть притягнуті до відповідальності за ст.184 КУпАП "невиконання обов'язків по вихованню дітей".
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