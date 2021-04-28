На Хмельниччині 14-річний хлопчик повернувся до батьків

Як передає Politeka.net , подробиці пошуків повідомили у прес-службі ювенальної превенції поліції Хмельницької області у Facebook

Про зникнення 14-річного Миколи стало відомо 24 квітня.

Як виявилося, хлопчик подолав понад 260 кілометрів, щоб перевірити, чи зможе він жити без сім'ї.





На це у нього пішло три доби. Для пошуків колі був задіяний весь особовий склад поліції кількох районів області.

Вночі 26 квітня у відділення поліції зателефонувала мама хлопчика і повідомила, що Микола сам повернувся додому.