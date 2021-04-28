Відома телеведуча Лілія Ребрик показала себе на студії, розповівши про свято
Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є не тільки успішною телеведучою, а й активно знімається в кіно і грає в театрі. Життєрадісна красуня не забуває і про соціальні мережі, де ділиться своїм хорошим настроєм, розповідаючи цікаві факти.
Цього разу Ребрик опублікувала фото, де здалася в білих штанях і зеленому піджаку, який трохи відчинила. Красуня закинула одну ногу на барний стілець, захоплюючи фанатів бездоганною посмішкою.
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нехай все буде весна. Андрій Дикий, я йду", - написала Лілія.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Обожнюємо", "яка ефектна", "Лілія, ви чарівна". Обожнюю дивитися на вас з Диким", "Доброго ранку, найкрасивіша ведуча каналу Україна", "Ліля нехай вас друга половинка цілує кожну хвилину і цілий день, і ви не забувайте, будьте щасливі і посміхайтеся посмішка вам дуже йде", "Доброго ранку Лілія Ребрик ви приваблива красуня дуже хороша ведуча, супер".
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