Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК Нафтогаз України

Як передає Politeka.net, про це повідомила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі.

"Щойно на Кабміні звільнили Андрія Коболєва з посади голови НАК Нафтогаз України. Нарешті", - повідомила нардеп.

UPD. «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело повідомляє, що Юрій Вітренко призначений в.о. глави НАК «Нафтогаз».

Посада голову правління НАК "Нафтогаз України" Коболєв займав з 26 березня 2014 року.

Зазначимо, що згідно з прогнозом НБУ ціни на комунальні послуги в Україні підуть вгору.

Згідно з інфляційним звітом, вже влітку очікується зростання ціни на газ в два рази в порівнянні з аналогічним показником минулого року.

У той же час, вже до кінця 2021 року ціна буде ближче до торішньої.

"Очікується, що влітку вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа. Тому внесок газу сформує більше третини річної адміністративної інфляції в II кварталі", - сказано в звіті.

Нагадаємо, українців попередили, кого залишать без допомоги за новими правилами з 1 травня: "субсидію не дадуть".

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