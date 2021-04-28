Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф", Ектор Хіменес-Браво, з'явився в компанії української співачки Олі Полякової

Вже кілька років на телеекрани виходить шоу "Майстер Шеф", яке змогло завоювати велику популярність серед українців, пише Politeka.net. Суддею в шоу залишається канадський та український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво.

Зараз йдуть зйомки нового сезону, в якому змагаються професіонали.

Ймовірно, в студію на зйомки запросили українську співачку Олю Полякову. Відповідні кадри суддя проєкту оприлюднив у своєму сторіс. Видно, що обидві знаменитості "навели" шереху - на кадрах грайливий Ектор співає пісню Андрія Губіна "Ночь".

"Я нічого не бачу, сам себе я ненавиджу", - підспівав Ектор, поділивши слова разом з Поляковою, не в силах встояти перед її красою.

Нагадаємо, шоу "Майстер Шеф" в Україні знімається з 2011 року. За цей час Ектор Хіменес-Браво став незмінним суддею, на відміну від його двох колег. Так, роботи учасників в різний час оцінювали телеведучі Анфіса Чехова і Жанна Бадоєва, а також шеф-кухар Володимир Яролавський.

Зазначимо, Оля Полякова, попри завантажений графік, встигає також приготувати щось смачне. Зірка нерідко ділиться у своєму Instagram рецептами, а також показує свою кухню.

Зірка навіть зняла кулінарне шоу у себе вдома під Києвом. Випуски, де вона ділилася секретами приготування, Оля вкладала в своєму Ютуб-каналі.

Нагадаємо, Полякова показала, як розважається з Хіменес-Браво з " Майстер Шеф"

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