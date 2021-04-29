Відома українська співачка Анна Корсун (MARUV) показала стильний образ, заінтригувавши українців
Як пише Politeka.net, MARUV є популярною українською співачкою, яка обожнює епатажні образи. Зірка активно розвиває соціальні мережі, де постійно ділиться новими нарядами, вражаючи розкутістю.
Цього разу красуня вирішила здивувати новим образом в Тікток. Дівчина була в медичній шапочці з червоним хрестом, а образ доповнила білим корсетом. Анна яскраво нафарбувалася, надівши зелений перуку. На руках і шиї у зірки можна помітити шипи, що додало особливої інтриги образу.
"30.04.2021 буде співпраця з Філіпом Кіркоровим", - написала Анна.
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"Я хочу бути * * * - нереалкою", - сказала в ролику Корсун.
Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:
"Шалено красива", "Ля, вогонь", "Привіт, я перша", "клас, Ура, чекаю".
Раніше ми повідомляли, що знаменитий російський співак Філіп Кіркоров несподівано опинився в інвалідному візку, засвітившись в компанії української співачки MARUV.
Судячи з дуже короткого ролика, місцем дії стане якась лікарня. Коли її двері відкриваються, в приміщенні можна помітити Кіркорова, який сидить в інвалідному візку, і MARUV, яка її притримує.
Нагадаємо, MARUV після скандалу з дитячою кімнатою засвітила пістолет, захований в панчохах
А ще Politeka писала, що MARUV закотила "таємну" вечірку з подружками, кадри
Також Politeka повідомляла, що MARUV в сітчастих колготках і корсеті підігріла інтерес до свого нового хіт