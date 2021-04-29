Популярна співачка Оля Полякова поділилася з українцями простим і корисним рецептом паски і показала, як вона сама готує її вдома

Як повідомляє Politeka.net, напередодні церковного свята зірка вирішила поділитися з шанувальниками ще однією варіацією святкового рецепту. Відповідне відео Полякова опублікувала в своєму Instagram.

Зірка показала, як готує «корисну паску» без борошна, дріжджів, глютену і цукру.

За рецептом Полякової, розрахованим на дві великі паски, для приготування потрібні:

- 4 яйця (гарненько збиваємо міксером)

- додаємо 10 ст. л. молока

- 40 г вершкового або рослинного масла

- пачка спеціальної суміші.

Спочатку потрібно змастити форми рослинним маслом і розігріти духовку до 160-180 градусів. Отриману в результаті змішування всіх інгредієнтів масу потрібно розкласти по формах і поставити випікатися на 50 хвилин.

Для глазурі необхідно відокремити білки від жовтків 3 яєць і збити їх з 6 ст.л. ерітрола до утворення густої піни.

На відео Полякова сама готує за цим рецептом і прикрашає вийшов паску маками.

"Ідеально підходить тим, хто стежить за фігурою і не планує набирати зайву вагу під час майбутніх свят", - заявила співачка.

Її передплатники тут же почали коментувати відео. Деякі з них залишилися незадоволені таким рецептом, для якого потрібно купити спеціальну суміш.

"Багато розуму не треба щоб спекти таку паску", "дуже красиві вийшли. Смачної Вам Паски!", "Спасибі звичайно за рецепт Великодня корисною, але я чекала від Вас правильну Великдень!!", "Оля, це паска", - пишуть люди.

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