Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", в рожевому вбранні в стилі Барбі заговорила про " колишнього"

Популярна виконавиця всього пару місяців тому оголосила з колегою Вікою Смеюхой, що їх група через довгі роки роботи розпадається. «НеАнгели " вирішили робити сольну кар'єру. І Слава вже встигла випустити кілька пісень, а також пару днів тому показала, як відняла новий кліп.

В цей же раз Слава порадувала яскравим фото в незвичайному квітчастому вбранні асиметричного крою. На знімку співачка позувала з розпущеними локонами, яскравим макіяжем з акцентом на вилиці і простими аксесуарами. Рожеві босоніжки, що потрапляють в тон з лосинами вдало гармоніювали між собою.

Слава ж у підписі жартівливо згадала слова з пісні» Я тебе любила", в якій співачка співає про колишнього хлопця і говорить про свої почуття. Піддати інтриги Камінська вирішила таким способом, адже в її особисте життя шанувальники часто лізуть з недоречними питаннями. Нерідко артистка жартує над фанатами, інтригуючи життям після розлучення

"Я тебе любила, Мишко ...:) "»- написала Слава.

"Хочу такі ж сандалі 😍; Слав, і Сережа 😂; красуня 😍; Поплавський? 🤣 ; Сандалі🔥 🔥 🔥; красива❤; неймовірний образ!!😍 🔥 🙌 ; нове шоу буде?; Чим чудніше тим модніше🤣 👍", - пишуть в мережі.

Слава Камінська днями дала інтерв'ю Наташі Влащенко. Співачка не пройшла повз тему колишнього чоловіка, з яким розлучилася в 2019 році. А зараз артистка заінтригувала фанатів, опублікувавши нову фотографію в Instagram.

На фото Слава позувала в ліжку, вигнувшись, і поправляючи волосся. Поруч лежав чоловік без одягу і посміхався. Проникаючі промені сонця в кімнату додали особливої атмосфери кадру.

"Я тепер вільна", - підписала кадри Слава.

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