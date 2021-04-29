У Чернівецькій області вдалося зняти бурих ведмедів
Як передає Politeka.net, унікальні кадри опублікували на Facebook-сторінці Сторожинецького лісгоспу (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)
"Днями на території одного з лісництв ДП "Сторожинецьке лісове господарство" в об'єктив фотопастки лісівників потрапило ціле сімейство бурих ведмедів. Техніка зняла, як самка і троє ведмежат, вік яких близько року, вільно і безтурботно прогулювалися по світлому часу доби в лісі", - йдеться в повідомленні.
З міркувань безпеки тварин у лісгоспі не повідомили точне місце зйомок.
Зазначимо, що цей вид вважається зникаючим в Україні. У Чернівецькій області їх залишилося всього близько 20 особин.
Всього у нас в країні залишилося не більше 300 бурих ведмедів.
Раніше ми повідомляли, що під час карантину в курортній частині Одеси почали гуляти кози.
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