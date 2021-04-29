З міркувань безпеки тварин у лісгоспі не повідомили точне місце зйомок.

Зазначимо, що цей вид вважається зникаючим в Україні. У Чернівецькій області їх залишилося всього близько 20 особин.

Всього у нас в країні залишилося не більше 300 бурих ведмедів.

Раніше ми повідомляли, що під час карантину в курортній частині Одеси почали гуляти кози.

Їх помітили в районі Аркадії.

Нагадаємо, у Києві шкуродер побив пса і викинув його на мороз.

Як повідомляла Politeka, "Побив і викинув на мороз": у Києві на камеру чоловік скоїв нелюдський вчинок.