Леся Нікітюк показала українцям, як проходить її ранок
Успішна телеведуча і блогер часто ділиться на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram кадрами свого життя. Як передає Politeka.net, цього разу шоувумен показала свої ранкові ритуали.
Телевдущая записала сторіс, стоячи перед дзеркалом в короткому білому топі і шортиках, демонструючи струнку фігуру. На голові у неї був рушник.
"Ну, як кажуть у нас в Україні, good morning, good morning, good morning to you. Я вже збираюся на знімальний майданчик. Зараз обкладуся вся масочками. Тут і для обличчя, і для декольте, і для шиї, і під очі. І поїду на вул. Сім'ї Хохлових, 7», - сказала вона.
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При цьому Нікітюк вирушила на роботу з маскою на обличчі.
"Страшно вам? Злякалися?» - звернулася телеведуча до охоронців.
Нагадаємо, Нікітюк раніше розповідала, як доглядає за собою, щоб виглядати чудово.
"Зволожена шкіра завжди виглядає молодо і випромінює здоров'я. Я зволожую шкіру і тіло за допомогою кокосового масла, п'ю риб'ячий жир і по два літри води в день. Вода покращує не тільки зовнішню сторону, але і допомагає роботі внутрішніх механізмів. Не потрібно забувати про уходовую косметику. Я віддаю перевагу крему, в складі яких є ретинол. Він максимально живить і насичує дерму корисними компонентами", - поділилася телеведуча.
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