Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в яскравому образі

Як пише Politeka.net, Марта Адамчук є однією з чотирьох співачок "Жіночого кварталу". Дівчина не тільки любить акторську майстерність, а й фотографію, експериментуючи над своїми колегами. Не забуває Красуня і про соціальні мережі, де підігріває інтерес фанатів.

Цього разу Адамчук опублікувала фотографію, в якій позувала в легкій напівпрозорій сукні, з сумочкою, а очі прикрила окулярами. Дівчина стояла на тлі скляної будівлі, радуючи посмішкою.

"Здула пил з купальника", - написала Марта Адамчук під фото.

Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:

"Це означає, що море ось-ось відкриє для вас свої теплі обійми? Нехай щастить", "Люблю", "неймовірна дівчинка".

Раніше повідомлялося, що відома співачка Марта Адамчук підкорила новим образом в анонсі гумористичного шоу.

у своєму Instagram Марта розмістила добірку фотографій, зроблених під час запису нового ефіру програми "Жіночий квартал". У кадр потрапили не тільки ведучі "вечірнього кварталу" - Євген Кошовий.

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