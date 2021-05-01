Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в яскравому образі
Як пише Politeka.net, Марта Адамчук є однією з чотирьох співачок "Жіночого кварталу". Дівчина не тільки любить акторську майстерність, а й фотографію, експериментуючи над своїми колегами. Не забуває Красуня і про соціальні мережі, де підігріває інтерес фанатів.
Цього разу Адамчук опублікувала фотографію, в якій позувала в легкій напівпрозорій сукні, з сумочкою, а очі прикрила окулярами. Дівчина стояла на тлі скляної будівлі, радуючи посмішкою.
"Здула пил з купальника", - написала Марта Адамчук під фото.
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Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:
"Це означає, що море ось-ось відкриє для вас свої теплі обійми? Нехай щастить", "Люблю", "неймовірна дівчинка".
Раніше повідомлялося, що відома співачка Марта Адамчук підкорила новим образом в анонсі гумористичного шоу.
у своєму Instagram Марта розмістила добірку фотографій, зроблених під час запису нового ефіру програми "Жіночий квартал". У кадр потрапили не тільки ведучі "вечірнього кварталу" - Євген Кошовий.
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