Дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука Христина поїхала у відпустку без чоловіка

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала яскраве відео з відпочинку, подражнивши свого зіркового чоловіка не тільки теплою погодою, але і своєю прекрасною фігуркою в купальнику.

«Попросила подругу зробити фото, а вона по-своєму розставила акценти! Чоловік, що скажеш?» ,- зазначила Христина.

Варто відзначити, що Остапчук відразу ж відреагував на відео, в якому його дружина продемонструвала у всій красі свою жіночу гордість. Він залишив здивовані смайли. У коментарях Христині залишили масу приємних слів.

"Бомба ракета", "Супер", "справжня подруга", "@vova_ostapchuk не відповідає, по ходу вже в дорозі", "так, на те вона і подруга!", "Я спочатку подумала, шо Белла Хадід в стрічці)", "Супер, як завжди неперевершена", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Христина Горняк перед від'їздом до Єгипту запалила з переможцем «Танців з зірками» Ігорем Кузьменком. Як відомо, Христина ходить до танцюриста на заняття, щоб навчитися добре танцювати. Весь вечір Христина провела в обіймах спекотного красеня, розучуючи нові рухи румби.

Нагадаємо, що нова дружина Остапчука стала за плиту і показала свої таланти: "вперше за 10 років...".

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука в рожевих "панталонах" видала подробиці відпустки в Єгипті:"Подружка вигнала з номера".

Крім того Politeka писала, що дружина Остапчука, яка поїхала на море без чоловіка, показала свою справжню зовнішність: "зараз я кайфую...".