"Холостяка-10" Макс Михайлюк приніс своїй коханій дружині моделі Даші Хлистун у пологовий будинок величезний букет троянд, такий же букет тато купив своїй новонародженій дочці
Як передає Politeka.net, чоловік опублікував зворушливе селфі у своєму мікроблозі в Іnstagram. На фото Макс сяє від радості, їде в ліфті з двома величезними букетами червоних троянд у свій зріст. Один букет для коханої дружини, а інший - для маленької дочки.
"Тепер у мене дві дівчинки😍 💐 х 2😀❤️", - лаконічно написав під фото Макс.
Раніше молода мама Даша лежала в лікарняному ліжку і розповідала в соцмережі, як погано себе почуває після того, як їй екстрено зробили кесарів розтин. Дівчині колять знеболююче.
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Нагадаємо, модель Даша Хлистун раніше зізнавалася, що з Максом Михайлюком познайомилася в Інтернеті, але любові з першого погляду у них не було. Однак після першої зустрічі в офлайні вони вже не змогли бути на відстані один від одного.
Підписники миттєво відреагували на фото Макса і засипали його схвальними коментарями:
" Красунчик🔥здоров'я Макс твоїм дівчаткам❤️".
" 🔥 😍щастя Вам і вашим дівчаткам!!!".
" Вітаю Вас з народженням принцеси!!!".
Нагадаємо, що "Холостяк" Макс Михайлюк вперше показав дочку від відомої моделі:"тато завжди буде поруч".
Як повідомляла Politeka, вагітна дружина "Холостяка" без білизни вразила зухвалим чином на подіумі:"фатальний агент ФБР".
Також Politeka писала, що "Холостяк " Михайлюк В очікуванні головної події в житті переплутав дні тижня:"Макс, сьогодні субота".