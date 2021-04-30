"Холостяка-10" Макс Михайлюк приніс своїй коханій дружині моделі Даші Хлистун у пологовий будинок величезний букет троянд, такий же букет тато купив своїй новонародженій дочці

Як передає Politeka.net, чоловік опублікував зворушливе селфі у своєму мікроблозі в Іnstagram. На фото Макс сяє від радості, їде в ліфті з двома величезними букетами червоних троянд у свій зріст. Один букет для коханої дружини, а інший - для маленької дочки.

"Тепер у мене дві дівчинки😍 💐 х 2😀❤️", - лаконічно написав під фото Макс.

Раніше молода мама Даша лежала в лікарняному ліжку і розповідала в соцмережі, як погано себе почуває після того, як їй екстрено зробили кесарів розтин. Дівчині колять знеболююче.

Нагадаємо, модель Даша Хлистун раніше зізнавалася, що з Максом Михайлюком познайомилася в Інтернеті, але любові з першого погляду у них не було. Однак після першої зустрічі в офлайні вони вже не змогли бути на відстані один від одного.

Підписники миттєво відреагували на фото Макса і засипали його схвальними коментарями:

" Красунчик🔥здоров'я Макс твоїм дівчаткам❤️".

" 🔥 😍щастя Вам і вашим дівчаткам!!!".

" Вітаю Вас з народженням принцеси!!!".

Нагадаємо, що "Холостяк" Макс Михайлюк вперше показав дочку від відомої моделі:"тато завжди буде поруч".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина "Холостяка" без білизни вразила зухвалим чином на подіумі:"фатальний агент ФБР".

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