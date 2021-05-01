Зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Лера Товстолес навіть на курорті намагається тримати себе в тонусі

Як передає Politeka.net, 26-річна красуня опублікувала нові кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала ранкову зарядку.

Актриса ревно стежить за своєю зовнішністю. Для підтримки стрункої фігури і здорового духу дівчина займається йогою і спортом, а також віддає перевагу правильному харчуванню. Товстолес, яка починала кар'єру в якості моделі (брала участь у багатьох модних показах по всьому світу і навіть виходила на подіум з Іриною Шейк), з радістю ділиться секретами, як накачати ідеальні "булочки" до літа та вразити всіх "кубиками" на животі.

Товстолес зараз знаходиться в Туреччині, куди приїхала на гумористичний фестиваль, але примудряється роботу сполучати з відпочинком.

"Починаємо день з зарядки в купальнику", - підписала кадри дівчина.

Лера, в помаранчевому бікіні, облюбувала зручне містечко, куди постелила килимок, і почала своє тренування. Актриса здивувала розтяжкою, по черзі роблячи махи ногами, а також присідаючи.

Раніше ми розповідали, що Товстолес поділилася з шанувальниками шматочком "соковитого літа", виставивши яскраві знімки з відпочинку, на яких позувала в білому купальнику з помаранчевими гумками.

"Ну привіт Туреччина море і пляж. + 28", - підписала кадри зірка.

"Ваай яка дівчина красива!!! У басейнах вода може підігріватися, а ось для моря потрібен нехилий кип'ятильник! )"; "блатна валера"; "що за костюм такий бомбічний 🔥", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що блондинка з " Квартал 95 "показала, як накачати ідеальні" булочки "до літа:" робила упор цього разу на...".

Крім того Politeka писала, що блондинка з "жіночого кварталу" показала топ ефектних образів: в купальнику, міні-спідниці і прямо в ліжку.