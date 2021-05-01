Співачка Настя Каменських похвалилася фігурою на нових фото

33-річна зірка порадувала шанувальників свіжими кадрами в Instagram, на яких постала в гарячому образі, передає Politeka.net. Як відомо, Настя зараз знаходиться в Мексиці, де знімає реаліті "Дівчата рулять" та куди відправилася без свого чоловіка Потапа. Компанію їй склали її мама Лідія Петрівна і подруги. Каменських активно ділиться враженнями від своїх пригод в екзотичній країні. На більшості кадрів Настя показує себе справжню, без фільтрів і косметики, з непідробними емоціями. Свою поїздку співачка назвала "перезавантаженням".

Мабуть, скучивши за епатажем, Каменських вирішила надолужити згаяне. Заради нових фото співачка нанесла яскравий макіяж, причепурившись в гірчичну сорочку. Зірка відкрила декольте, показавши округлості, "запаковані" в білий ліф від купальника. Також на ній була міні-спідниця в тон бікіні.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Багато хто звернув увагу на незвичайний ракурс. Настя частенько виставляє напоказ пишну "гідність", але цього разу зірка вразила скромністю. Одним з перших, пост оцінив суддя з "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво, поставивши"лайк".

"Красуня!!!😍 😍 😍 Люблю!!!❤"

"Ніжна і промениста🔥"

"👏з Першотравнем красуня!!!🥳💥"

"Наша дівчинка ❤️😘"

"Колір настрою жовтий 💛"

"Гірчичний колір вам безперечно до лиця!!🔥"

"Настьона ти офігенна! Так тримати!!!"

"Настя вся "прикрита" 😮 дивно... звикли бачити фото з акцентами на п..пу і тільки по..у ... а тут просто обличчя"

"В одязі?🤔🤔🤔"

"А чого не з голою ж*ою"

Нагадаємо, що схудлу Каменських в "золотому" вбранні переплутали з екс-солісткою ВІА Гри: "о боже мій"