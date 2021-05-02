Відомий український співак DZIDZIO (Михайло Хома) здивував талантом на природі

Соліст групи DZIDZIO, яка виступає в жанрі "комедійного антигламурного попа", виконує пісні обробленим голосом, пише Politeka.net. Однак, коли співак Михайло Хома співає наживо - він просто вражає своїм талантом.

Сильний голос артиста не можна не слухати із захопленням. Співак в одному з останніх відео дав насолодитися своїм живим виконанням. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Артист сидячи на природі виконав красиву пісню, при цьому він був у вишиванці і тримав в руках кошик.

"Гаївка для Вас 🐣 🌿 💙 💛 Христос Воскрес !!!!!!!",- написав співак.

За годину публікація зібрала понад 60 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Воістину Воскрес!",- написала колега артиста Ольга Цибульська.

"Тяпнув вже?", "Мурахи побігли! 🔥 👏 👏 👏 👏 ", "Воістину воскрес️ ️ добра тобі, соловей😘", " найголовніше, незважаючи на унікальний голос Михайла, він робить все це, співає, говорить з щирістю , від щирого серця, а таких артистів сьогодні не багато ... ", "Воістину Воскрес !!!! Смачної пасхи і Божої милості🙏 🥚 🌿", "Був би чудовим батюшкою", - написали інші користувачі мережі.

Раніше ми писали, що дружина DZIDZIO, співачка SLAVIA, повідомила про підготовлюване розлучення. У мережі стали обговорювати тему розставання подружжя. Користувачі мережі згадали, що DZIDZIO і Оля Цибульська підігрівали чутки про роман. І навіть побачили схожість між Хомою і сином співачки.

Нагадаємо, довгонога дружина DZIDZIO в облягаючому купальнику опинилася в обіймах продюсера: "Люблю".

Як повідомляла Politeka, красуня-дружина DZIDZIO з величезним букетом розговорилася про обійми коханого: "Мій ідеальний...".

Також Politeka писала, що дружина DZIDZIO в білій сукні з глибоким вирізом показала натуральну красу:"Вау, просто клас".