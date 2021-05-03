Робочі дні в Україні 2021 році перенесуть ще двічі

Це пов'язано з державними святами-Днем Незалежності та Днем захисника України.

Про це Politeka стало відомо з рішення Кабінету Міністрів та опублікованого розпорядження Про перенесення свят у 2021 році.

Рішення про перенесення свят приймається з метою забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Дня Незалежності 24 серпня та Дня захисника України 14 жовтня.

Керівникам організацій для працівників, яким встановлено 5-денний робочий тиждень з двома вихідними в суботу та неділю, пропонується перенести в 2021 році робочі дні з понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня і з п'ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Таким чином українці зможуть відпочити на День Незалежності чотири дні поспіль-21, 22, 23 і 24 серпня (з суботи до середи). І в жовтні отримають ще один тривалий уїк-енд-14, 15, 16 і 17 жовтня (з четверга до понеділка).

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У понеділок і вівторок, 3 і 4 травня, буде сильний вітер.

Справжнє тепло очікується в п'ятницю 7 травня. У цей день опадів не передбачається, а температура повітря буде від +12 до +24 градусів. А в суботу і неділю буде вже справжня спека, в ці дні очікується до +26 градусів.

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