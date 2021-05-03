Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань виданню "Сьогодні".

За словами синоптика, нашу країну після 6 травня чекає різке зниження температури. Також очікуються сильні зливи. Вдень буде досить прохолодно, до + 10 + 12 градусів вдень.

Заморозки очікуються в північних і східних регіонах, температура там опуститься до 0 градусів.

Горбань зазначив, що приблизно до 10 травня в країні стрімко потеплішає і прийдуть літні градуси, тобто почнеться справжнє літо, а в 20-х числах травня спека буде зашкалювати вище 30 градусів.

У середині травня в Україну почнуться грозові дощі, в третій декаді встановиться комфортна погода - вдень +25+27 градусів тепла. До кінця місяця трохи похолодає, вдень буде до + 20 + 22 градусів.

Нагадаємо, робочі дні в Україні 2021 році перенесуть ще двічі.

Рішення про перенесення свят приймається, щоб забезпечити раціональне використання робочого часу. А також створити сприятливі умови для святкування Дня Незалежності 24 серпня і Дня захисника України 14 жовтня.

Керівникам організацій для працівників, яким встановлено 5-денний робочий тиждень з двома вихідними в суботу та неділю, запропонували перенести у 2021 році робочі дні з понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня і з п'ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

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