В Україні травневі заморозки змінить справжня спека
Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань виданню "Сьогодні".
За словами синоптика, нашу країну після 6 травня чекає різке зниження температури. Також очікуються сильні зливи. Вдень буде досить прохолодно, до + 10 + 12 градусів вдень.
Заморозки очікуються в північних і східних регіонах, температура там опуститься до 0 градусів.
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Горбань зазначив, що приблизно до 10 травня в країні стрімко потеплішає і прийдуть літні градуси, тобто почнеться справжнє літо, а в 20-х числах травня спека буде зашкалювати вище 30 градусів.
У середині травня в Україну почнуться грозові дощі, в третій декаді встановиться комфортна погода - вдень +25+27 градусів тепла. До кінця місяця трохи похолодає, вдень буде до + 20 + 22 градусів.
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