Популярна українська ведуча Леся Нікітюк на терасі багатоповерхівки покрасувалася з новим образом

Цього разу після першого дня свята Леся вирішила продемонструвати струнку фігуру в обтягуючому вбранні. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Леся опублікувала серію фото.

На стильних кадрах Леся з легкою посмішкою витончено позувала в короткому чорному топі і обтягуючих брюках, які підкреслили стрункі ноги артистки. Доповнила свій образ ведуча міні-сумочкою і класичними човниками на підборах. Покрутившись перед камерою, вона із задоволенням продемонструвала свій образ дня.

"Леся Іванівна..."завжди на висоті"", – підписала знімки на балконі високоповерхового будинку Нікітюк.

Шанувальники поспішили відреагувати:

"Вище тільки небо☝ 🏻; супер красуня богиня😍; яка ж Ви красива..😍 💔 ; Де купити такий наряд ? 😍 😍 ; Красуня, так тримати😍 🔥; Боже, яка краса🔥; ну така вже красуня💃; шикарні туфлі👍 😉; прямо Гагарінська посмішка! Світла, весняна👍🌼; Прикольний костюмчик❤️; Сонечко 🥺😻; Сто відсотків 👍🤗; Краса)❤️; Кофточка😍❤️🔥; Притула нехай знає, хто зверху😂».

Ми також писали раніше, що Леся розвеселила архівним роликом з минулорічного святкування Великодня. А після Нікітюк в модному вбранні постала перед шанувальниками з традиційним "луком дня". Однак через церковне свято, далеко не всі оцінили наряд Никитюк, що позує з кошиком в руках.

Цього разу Леся з'явилася перед об'єктивом у спідниці довжини міді насиченого бежевого відтінку з високою посадкою і ніжно-рожевому боді з вирізами на стегнах. Причому досить високими і помітними вирізами, що і збентежило шанувальників, які зустрічають святковий день. За словами фанатів, краще б зірці утриматися від відвідування церкви в такому вбранні.

Нагадавши, Нікітюк показала підтягнутий живіт і розкрила, на що пішла заради красивих фото: "Ну прям модель".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк влаштувала романтичну прогулянку на вулиці з "залицяльником": "а ну, йди сюди...".

Також Politeka писала, що Нікітюк приміряла новий імідж, показавши збільшені губи: кадри перетворення.