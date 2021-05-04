Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", пококетувала на відпочинку

Як пише Politeka.net, комедійна актриса у складі "Жіночого кварталу" вже кілька років радує творчістю. Дівчина любить танці і тренування у пілона, а ще зірка обожнює робити шпагати і навчає цій майстерності інших. Зараз красуня полетіла до Туреччини, звідки ділиться яскравими фото в своєму акаунті в Instagram.

Цього разу Нікітіна з'явилася в кадрі в розкішному червоному відрядному купальнику, який вигідно підкреслив ідеальну фігуру красуні. Дівчина пограла на камеру губами і язиком на тлі моря. На першому фото вона надула губки і закрила від кайфу очі, а на другому посміхаючись показала язик і пограла з волоссям на морському вітрі.

"Catch my kiss 💋", - написала Нікітіна англійською, що в перекладі означає-ловіть мій поцілунок.

Фанати поставили більше тисячі лайків за годину і написали схвальні коментарі комедійній актрисі:

"О, підзагоріла вже. 👍"

"Ейфория зашкалює ...".

"Катюня ти дуже гарна красуня дивовижна слдкая цукерка тАнюше Привіт передівай) вона сама красввая завидна наречена ".

Раніше повідомляли, що зірка студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна показала, як отримує задоволення від відпочинку в Туреччині зі своїми колегами.

Нагадавши, зірка " жіночого кварталу "в купальнику вразила позами біля басейну:"ось така У мене в цьому році Великдень".

А ще Politeka писала, що блондинки з "жіночого кварталу" помірялися фігурками в чорному.

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "жіночого кварталу" задерла ногу вище голови, розсмішивши українців.