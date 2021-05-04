Відомі українські співаки Надя Дорофєєва та Володимир Дантес поки без дітей, але артист раптово здивував натяком

Обидві зірки вже 10 років разом, майбутнє подружжя стало будувати відносини ще у 2011 році, офіційно оформивши їх у 2015-му, передає Politeka.net. Поки у закоханих немає дітей, що викликає питання у деяких фанатів.

Зараз артистка активно задіяна в зйомках, будуючи сольну кар'єру. Тільки зірка в недавньому інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" заявила, що справа зовсім не в кар'єрі. За словами артистки, вони з чоловіком поки не готові до такого серйозного рішення. При цьому пара постійно обговорює питання поповнення сімейства.

"Ми самі жартуємо в соціальних мережах про поповнення, але ми це зробимо не через тиск з боку суспільства, а тільки через наше спільне і усвідомлене рішення", - поділилася співачка.

Тим часом в новому сторі в Інстаграм Володимир Дантес раптово дав сигнал, що варто заводити дітей.

"Золоті слова в пісні: "Хуліган Олексій хоче від неї дітей. Хуліган Олексій став трішки добрішим", - написав артист в сторіс, їдячи в машині під цю композицію.

Що це був - черговий жарт або зізнання, поки неясно.

Нагадаємо, Володимир Дантес закохався в Надю Дорофєєву практично в першого погляду, коли вони їхали в поїзді на спільний концерт. При цьому Надя згадувала, що Володимир не звертав на неї ніякої уваги, але коли та пішла у своє купе, він відкрив двері й вимовив: "Надя, я одружуся з тобою", і пішов.

Нагадаємо, Дантес поскаржився на" зраду "Дорофєєвої, кадри проступку:" будемо змінюватися..."

А ще Politeka писала, що Дорофєєва похвалилася розкішним авто, за кермо не ризикує сідати навіть Дантес: "вона ж зірка"

Також Politeka повідомляла, що Дорофєєву ледь не "розтерзали" на очах у Дантеса: "Надя, прости мене, будь ласка"