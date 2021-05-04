Відомі українські співаки Надя Дорофєєва та Володимир Дантес поки без дітей, але артист раптово здивував натяком
Обидві зірки вже 10 років разом, майбутнє подружжя стало будувати відносини ще у 2011 році, офіційно оформивши їх у 2015-му, передає Politeka.net. Поки у закоханих немає дітей, що викликає питання у деяких фанатів.
Зараз артистка активно задіяна в зйомках, будуючи сольну кар'єру. Тільки зірка в недавньому інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" заявила, що справа зовсім не в кар'єрі. За словами артистки, вони з чоловіком поки не готові до такого серйозного рішення. При цьому пара постійно обговорює питання поповнення сімейства.
"Ми самі жартуємо в соціальних мережах про поповнення, але ми це зробимо не через тиск з боку суспільства, а тільки через наше спільне і усвідомлене рішення", - поділилася співачка.
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Тим часом в новому сторі в Інстаграм Володимир Дантес раптово дав сигнал, що варто заводити дітей.
"Золоті слова в пісні: "Хуліган Олексій хоче від неї дітей. Хуліган Олексій став трішки добрішим", - написав артист в сторіс, їдячи в машині під цю композицію.
Що це був - черговий жарт або зізнання, поки неясно.
Нагадаємо, Володимир Дантес закохався в Надю Дорофєєву практично в першого погляду, коли вони їхали в поїзді на спільний концерт. При цьому Надя згадувала, що Володимир не звертав на неї ніякої уваги, але коли та пішла у своє купе, він відкрив двері й вимовив: "Надя, я одружуся з тобою", і пішов.
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