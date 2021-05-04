Вінничанин, який виріс в інтернаті, зміг прославити Україну на весь світ
Історію українського чемпіона розповіли на "33 каналі".
В активі у Івана Чупринки близько 70 медалей, світові рекорди, він майстер спорту міжнародного класу.
Весь час хлопець жив у кімнаті гуртожитку на 9-ти квадратних метрах. Тільки недавно він зміг обзавестися квартирою.
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35-річний спортсмен пройшов непростий шлях до всеукраїнського та світового визнання.
"Батька я свого ніколи не знав і не бачив. Народився в Одесі»на зоні". Мама за ґрати потрапила вагітній. Відразу написала від мене відмову. Мене забрала на два роки тітка. Оскільки мама не давала опікунство, мене забрали до Брацлавської школи-інтернату. Своєю мамою називаю Катерину Петрівну, яка вклала душу в мене", - поділився Іван.
За словами чемпіона, біологічна мати згадала про нього через деякий час.
"Іноді дає про себе знати, зізнається в любові, але я тому вже не вірю", - поділився Іван.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
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