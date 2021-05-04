Вінничанин, який виріс в інтернаті, зміг прославити Україну на весь світ

Історію українського чемпіона розповіли на "33 каналі".

В активі у Івана Чупринки близько 70 медалей, світові рекорди, він майстер спорту міжнародного класу.

Весь час хлопець жив у кімнаті гуртожитку на 9-ти квадратних метрах. Тільки недавно він зміг обзавестися квартирою.

35-річний спортсмен пройшов непростий шлях до всеукраїнського та світового визнання.

"Батька я свого ніколи не знав і не бачив. Народився в Одесі»на зоні". Мама за ґрати потрапила вагітній. Відразу написала від мене відмову. Мене забрала на два роки тітка. Оскільки мама не давала опікунство, мене забрали до Брацлавської школи-інтернату. Своєю мамою називаю Катерину Петрівну, яка вклала душу в мене", - поділився Іван.

За словами чемпіона, біологічна мати згадала про нього через деякий час.

"Іноді дає про себе знати, зізнається в любові, але я тому вже не вірю", - поділився Іван.

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