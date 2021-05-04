Завдання ідеально підійдуть для того, щоб перевірити свою уважність
Для любителів шукати заховані відмінності на зображенні такі задачки підійдуть ідеально.
На перший погляд, в цьому немає нічого складного, але тільки пильним вдасться їх виконати
Щоб перевірити себе, доскролльте сторінку до кінця
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Повітряна куля:
Додаткова гора на задньому плані і кошик з людьми зліва, колір кошика став червоним, Чорний квадрат на кулі був змінений на помаранчевий, а чорний на зелений.
Вежа:
Зник шпиль біля вежі, колесо огляду і напис на стіні, два будинки перемістилися, за бежеву будівлю. Стіна будинку стала синьою.
Олівці:
Рожеві стікери стали червоними, на точилці зник шуруп, пропали синій і коричневий олівці, посвітлів грифель другого знизу олівця.
Овочі:
З'явилися Додаткові зелений листочок і помідор, зникла головка часнику і держак у помідора, Бузкова цибулина стала сірою.
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