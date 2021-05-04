Завдання ідеально підійдуть для того, щоб перевірити свою уважність

Для любителів шукати заховані відмінності на зображенні такі задачки підійдуть ідеально.

На перший погляд, в цьому немає нічого складного, але тільки пильним вдасться їх виконати

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Повітряна куля:

Додаткова гора на задньому плані і кошик з людьми зліва, колір кошика став червоним, Чорний квадрат на кулі був змінений на помаранчевий, а чорний на зелений. Годинники: Шестерінки на годиннику, годинна стрілка стала золотистою, цифра 3 на маленькому циферблаті була замінена на 9, зникла Біла строчка на ремінці.

Вежа:

Зник шпиль біля вежі, колесо огляду і напис на стіні, два будинки перемістилися, за бежеву будівлю. Стіна будинку стала синьою.

Олівці:

Рожеві стікери стали червоними, на точилці зник шуруп, пропали синій і коричневий олівці, посвітлів грифель другого знизу олівця.

Овочі:

З'явилися Додаткові зелений листочок і помідор, зникла головка часнику і держак у помідора, Бузкова цибулина стала сірою.

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