Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала свою фігуру в міні

Як пише Politeka.net, Даша Трегубова є не тільки популярною телеведучою, а й актрисою. А ще красуня обожнює читати вірші на камеру, радуючи свіжими відео фанатів в Instagram.

Цього разу Даша вирішила показати себе в міні-сукні та панчохах, хвалячись розкішними ніжками.

"З рубрики улюблені фільми. Лист помилково - дуже чекаю на екрані. Суперкоманда, відмінний сценарій, маса кумедних моментів і Ольга Сумська в ролі моєї чудової мами", - написала Даша під фото.

Ольга Сумська відразу прокоментувала публікацію:"чекаємо, Дашуля".

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Дашенька, ви прекрасні", "Ой, яка фотка"," фігурка супер"," все супер", "я теж зараз дивлюся", " Давай панчохи підтягну))) в очі кидаються)))", " а коли вийде"

Ми писали, що відома українська телеведуча і актриса Даша Трегубова показала свій новий образ.

Трегубова вирішила трохи відкрити завісу таємниці і показати своїм шанувальникам нову героїню, яку вона грає в серіалі «Місце під сонцем».

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