До чого потрібно бути готовими

Дзеркальна дата, яка випала на 5 травня, обіцяє позитивні зміни

Про це розповіла психолог-нумеролог Лариса Браницька, передає «Обозреватель». За її словами, 5 травня 2021 року – це день Щастя. Його потрібно використовувати по повній, щоб запустити позитивні зміни у своєму житті.

Браницька зазначає, що 05.05 добре будувати плани, займатися зміною іміджу і гардеробу. Якщо ви давно мріяли оновити гардероб, цей час прийшов. Також на цей день можна запланувати зміну зачіски. Справа в тому, що число 5 тісно пов'язане з красою. Саме тому 5 травня ідеально підходить для будь-якої творчої роботи.

«У цей день можна чути своїх ангелів-хранителів, задавати питання і відкрити в собі здібності яснознання. Коли раптом звідкись приходять відповіді на питання», - заявила Браницька, додавши, що достатньо добре прислухатися.

Нумеролог радить 5 травня максимально використовувати лідерські якості, якщо вони у вас є. Цей день ідеальний для заробітку грошей завдяки потужній енергетиці. Якщо у вас є якийсь завислий проект, саме час реалізувати його. 5 травня це буде зробити набагато простіше, - запевняє нумеролог.

В цілому, будь-які дзеркальні дати мають магічну силу.

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